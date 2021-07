Jogos Olímpicos. Remador sérvio com teste positivo à chegada ao Japão

Um remador da equipa olímpica da Sérvia teve um teste com resultado positivo ao novo coronavírus à chegada ao Japão, tendo ficado isolado no aeroporto de Haneda, noticiou este domingo a agência noticiosa nipónica Kyodo.

De acordo com responsáveis do Ministério da Saúde do Japão, o atleta foi testado e isolado, enquanto os outros quatro elementos da comitiva sérvia foram transferidos para instalações nas imediações do aeroporto.

Antes de participar nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, que vão ser disputados entre 23 de julho e 8 de agosto, a seleção de remo sérvia tinha previsto realizar um estágio de preparação em Nanto, no centro do Japão, tendo as autoridades locais manifestado a intenção de que o mesmo fosse cancelado.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Este caso ocorre depois de dois casos de infeção na delegação do Uganda também já em solo japonês. Um dos elementos teve um teste positivo no aeroporto de Narita, mas a restante equipa seguiu para o local de treino, onde um outro elemento acabou por ser também diagnosticado com covid-19.

Na sexta-feira, a presidente do Comité Organizador, Seiko Hashimoto, assegurou que cerca de 500 participantes nos Jogos chegaram a Tóquio sem qualquer incidentes.

São aguardados cerca de 11 mil atletas para os Jogos Olímpicos e cerca de 4.400 para os Paralímpicos, que está previstos para o período entre 24 de agosto e 05 de setembro, também adiados em um ano devido à pandemia.