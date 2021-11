Jogo Lyon-Marselha termina após jogador ser atingido com garrafa de água

Jogador do Marselha atingido quando se preparava para marcar um canto.

O jogo entre o Lyon e o Marselha deste domingo para a Liga Francesa terminou aos cinco minutos, depois de o jogador Dimitri Payet ter sido atingido por uma garrafa de água lançada por um espectador. A partida ainda esteve suspensa durante duas horas, mas o árbitro decidiu não continuar.

"Contrário ao que foi anunciado, o árbitro decidiu não recomeçar o jogo dado que a segurança dos jogadores não estava garantida", disse o speaker no estádio.

Payet, jogador do Marselha, recebeu tratamento médico depois de ter sido atingido na cabeça, quando se preparava para bater um canto aos 5 minutos da partida, e as equipas regressaram aos balneários. O internacional francês já tinha sido atingido por outra garrafa num jogo frente ao Nice, em agosto.

O Lyon regressou ao campo após 90 minutos para aquecer de novo, mas rapidamente os jogadores voltaram para os balneários porque não havia sinal dos futebolistas do Marselha.

"Foi um ato isolado e o indivíduo foi detido", tinha dito o speaker antes de os jogadores do Lyon voltarem, avisando que outro incidente levaria ao cancelamento do jogo. Caberá agora à Liga francesa decidir sobre a repetição da partida ou punir o Lyon com derrota devido ao mau comportamento dos adeptos, caso algo venha a ser provado.

O presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, criticou a decisão de suspender definitivamente a partida devido a um "ato isolado", reiterando que o indivíduo que terá atirado a garrafa "foi reportado e detido de imediato". Apesar de ter enviado as "desculpas" a Payet, não poupou nas críticas à decisão de abandonar o jogo em Lyon, tendo sido, considerou, "uma pena que se tenha tomado a parte pelo todo".

A Comissão Disciplinar da Liga francesa de futebol vai reunir de urgência para analisar o novo episódio de violência no campeonato, após o Lyon-Marselha ser esta noite suspenso devido a uma agressão a Payet, também alvo de insultos racistas.

"A Liga Francesa condena fortemente a agressão violenta de que Dimitri Payet foi vítima durante o Lyon-Marselha. Após este ataque cobarde, Payet foi também vítima de insultos de natureza discriminatória", pode ler-se num comunicado divulgado pela Liga.

(Notícia atualizada às 23.00)