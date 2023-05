Jogo do 60-0 é remetido para o Ministério Público

A Associação de Futebol de Santarém decidiu "não proceder à homologação" do resultado de 60-0 do jogo de futsal entre o Mação e o Benavente a contar para a 20º e última jornada do campeonato distrital de futsal, no sábado passado. Também decidiu "não homologar o resultado da prova", que deu o título de campeão distrital ao Mação. O caso foi remetido para o Ministério Público.

A Direção da Associação de Futebol de Santarém "decidiu enviar participação disciplinar ao órgão competente, ou seja, ao Conselho de Disciplina da AF Santarém", tendo em conta o "resultado inconcebível para um normal jogo de futsal".

A Associação ainda comunicou o caso ao Ministério Público pela "eventual ocorrência da infração que possa revestir natureza e motivação criminal ou contraordenacional".

A Direção considera ainda que os factos e circunstâncias representam "indícios de eventuais práticas de crimes".

No jogo para a 20º e última jornada do campeonato distrital de futsal de Santarém entre o Mação e o Benavente, que entrou em campo apenas com três jogadores, o Mação venceu por 60-0 anulando o avanço de 33 golos do Vitória de Santarém, que tinha derrotado o Gruder por 7-5.