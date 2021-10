Depois de três anos no "inferno", o CF Os Beleneneses vai voltar à ribalta no futebol nacional, pelo menos por uma noite. Quis o sorteio da Taça de Portugal que a equipa do Restelo, atualmente a disputar o Campeonato de Portugal, recebesse o Sporting, atual campeão nacional, na terceira eliminatória, em jogo agendado pera esta sexta-feira (20.45, TVI). Patrick Morais de Carvalho, o advogado portuense que preside aos destinos dos azuis, não cabe em si de contente, mesmo tendo a consciência que este será o "mais desnivelado dérbi" da história. Numa conversa com o DN, o dirigente fala sobre uma recompensa para todos os que, desde 2018, tentam recolocar o clube no seu lugar histórico, a consideração por Rúben Amorim, as dificuldades que passou com a pandemia e o imbróglio jurídico que mantém com a SAD, apesar de já nada ligar as duas instituições a não ser a disputa por um nome.

O que é que o sentiu quando viu que o sorteio da Taça de Portugal proporcionou um encontro entre o seu Belenenses e o campeão nacional Sporting?

Senti que era um momento extraordinário, que era um grande prémio para os sócios, para os adeptos, para a equipa técnica, para os jogadores e para todas as pessoas que em 2018 decidiram iniciar este caminho, esta descida ao inferno, como eu costumo dizer. E acho que é igualmente um momento fantástico para o país desportivo: se alguém ainda tiver dúvidas é hora de perceber de uma vez por todas que o Belenenses está no Restelo e não está em mais lado nenhum. Desse ponto de vista, o sorteio foi fantástico para nós.