Jogadores do Irão não cantaram o hino em sinal de protesto. E ingleses ajoelharam-se

O início do jogo entre o Irão de Carlos Queiroz e Taremi e a Inglaterra, do Grupo B, ficou marcado por um protesto dos jogadores iranianos, que se recusaram a cantar o hino do país antes do pontapé de saída inicial (ficaram em silêncio).

Esta tomada de posição está relacionada com os fortes protestos que têm surgido em quase todo o país nos últimos dois meses, desencadeados pela morte da jovem curda Mahsa Amini, de 22 anos, que apareceu morta após ser presa pela chamada polícia dos bons costumes do país por "uso inadequado" do véu islâmico, obrigatório no Irão.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Desde o início das manifestações no Irão, em setembro, cerca de 380 pessoas morreram, incluindo pelo menos 47 crianças, segundo a Iran Human Rights Watch, a principal organização de monitoramento das manifestações. Desde o início dos protestos, o governo tem respondido com forte repressão às manifestações.

Já os jogadores ingleses ajoelharam-se antes do apito inicial em sinal de protesto contra a opressão e o racismo. A federação inglesa queria que o capitão Harry Kane usasse uma braçadeira com as cores do arco-íris, símbolo de apoio aos homossexuais e à comunidade LGBT, vítimas de descriminação no Catar, algo que foi negado pela FIFA.

A seleção de Carlos Queiroz sofreu uma contrariedade logo nos primeiros minutos. O guarda-redes Beiranvand, que já representou o Boavista, teve que ser substituído aos 20' depois de um choque cabeça com cabeça com um colega de equipa.