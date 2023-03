Jogador do PSG acusado de violação

Achraf Hakimi, internacional marroquino e colega de equipa no PSG dos portugueses Nuno Mendes, Danilo, Vitinha e Renato Sanches, foi acusado formalmente de violação. O defesa, inclusivamente, já foi ouvido na quinta-feira pelas autoridades.

Depois de ter sido aberta uma investigação, após uma denúncia feita por uma mulher e publicada há dias pelo jornal Le Parisien, um juiz de instrução acusou o defesa do Paris Saint-Germain, e colocou-o debaixo de supervisão judicial.

Inicialmente, a alegada vítima, apesar de se ter deslocado à esquadra onde contou a sua versão, não quis apresentar queixa. Mas o Ministério Público decidiu abrir uma investigação.

O caso terá acontecido no passado dia 25 de janeiro. A mulher terá ido a casa do jogador do PSG e, segundo contou, foi abusada sexualmente, tendo enviado depois uma mensagem a um amigo para a ir buscar ao local.

O PSG já demonstrou todo o seu apoio ao jogador e garantiu que o jogador está tranquilo. A advogada do defesa já considerou que as acusações são falsas.