Jogador da NFL em estado crítico após paragem cardíaca durante jogo

O jogador dos Buffalo Bills, Damar Hamlin, de 24 anos, desmaiou em campo depois de sofrer uma paragem cardíaca durante o jogo da NFL contra os Cincinnati Bengals, na madrugada desta terça-feira, e está em estado crítico no hospital, informou o organismo responsável pelo principal campeonato de futebol americano

De acordo com os Buffalo Bills, Damar Hamlin sofreu uma paragem cardíaca após um choque com um dos atletas dos Bengals.

O jogador foi reanimado em campo, tendo sido transportado para o Centro Médico da Universidade de Cincinnati, onde se encontra em coma induzido e "em estado crítico", explicam os Buffalo Bills em comunicado divulgado nas redes sociais.

Damar Hamlin suffered a cardiac arrest following a hit in our game versus the Bengals. His heartbeat was restored on the field and he was transferred to the UC Medical Center for further testing and treatment. He is currently sedated and listed in critical condition. - Buffalo Bills (@BuffaloBills) January 3, 2023

A gravidade do estado de saúde de Hamlin tornou-se evidente quando os companheiros de equipa reuniram-se à sua volta, muitos deles ajoelhados a rezar e alguns a chorar.

No primeiro período do encontro, Hamlin foi atingido no peito quando enfrentou Tee Higgins, dos Cincinnati Bengals, levantou-se, mas caiu logo de seguida no chão. A equipa médica correu para o campo.

Durante mais de meia hora recebeu tratamento médico no campo até ser levado numa ambulância para o hospital.

NFL player Damar Hamlin of the Buffalo Bills has a cardiac arrest on the pitch. He is in critical condition. Nothing to see, move along... pic.twitter.com/ut975oDwLf - David Vance (@DVATW) January 3, 2023

Durante o tempo que a equipa médica estava no campo a tentar reanimar Hamlin, a multidão nas bancadas do estádio em Cincinnati permaneceu em silêncio e a cobertura televisica não se ficou no que estava a acontecer no relvado.

A ESPN noticiou que Hamlin recebeu oxigénio e que a sua família, que estava a assistir ao jogo, acompanhou o atleta na ambulância.

O jogo não foi retomado, tendo sido adiado. "Os nossos pensamentos estão com Damar Hamlin e os Buffalo Bills. Forneceremos mais informações assim que estiverem disponíveis", disse a NFL.

Embora sejam comuns as lesões no futebol americano, vários observadores disseram que foi a primeira vez que viram uma ambulância entrar em campo para atender um jogador.

"Nunca vi nada parecido antes", disse o ex-jogador Kurt Warner na NFL Radio. A NFL Players Association disse que "a única coisa que importa neste momento é a saúde e o bem-estar de Damar".

O quarterback dos Bills, Josh Allen, partilhou no Twitter: Por favor, orem pelo nosso irmão." Jogadores de toda a liga publicaram nas redes sociais mensagens semelhantes.

Atletas de outras modalidades também reagiram à situação. "A segurança dos jogadores em todos os desportos é sempre o mais importante", disse a estrela da NBA LeBron James.

"Foi uma coisa terrível de se ver e não desejo nada além do melhor para aquele rapaz. Sou um grande fã da NFL e do futebol americano e nunca se quer ver algo assim acontecer", disse.