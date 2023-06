Jogador brasileiro morre atropelado em casa

Yuri dos Santos Vasconcelos, futebolista brasileiro, faleceu esta segunda-feira na sequência de um acidente inusitado, na Flórida, nos Estados Unidos.

O jogador de 24 anos foi atropelado por um carro que não parou no sinal de STOP, perdeu o controlo e, posteriormente, derrubou uma parede, entrando na residência do atleta e atropelando-o.

O condutor e os outros dois passageiros não tiveram qualquer ferimento, já o futebolista foi socorrido, mas acabou por falecer no local. O caso está a ser investigado pelas autoridades.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O Lakeland United FC, onde Yuri jogava, anunciou o seu falecimento, e prestou uma homenagem nas redes sociais.

O clube também criou uma página de angariação de fundos nas redes sociais para ajudar a família do futebolista a pagar as despesas do transporte do corpo para o Brasil.

Yuri dos Vasconcelos jogava no Lakeland United FC e frequentava também a Faulkner University.