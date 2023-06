Joaquim Chaves e Francisca Veselko em festa

Joaquim Chaves e Francisca Veselko venceram o Allianz Ribeira Grande Pro, 4.ª e penúltima etapa da Liga MEO Surf que se realizou na praia do Monte Verde, na Ribeira Grande, em São Miguel, nos Açores.

O último dia de competição contou com as melhores condições do evento e, na final masculina, o vencedor da etapa anterior, Joaquim Chaves, defrontou o campeão nacional e vencedor da etapa inaugural deste ano, Guilherme Ribeiro. Apresentaram bom nível, mas Joaquim Chaves evidenciou-se com surf progressivo que foi a fórmula vencedora. O surfista de 19 anos fez o score de 13.05 pontos em 20 possíveis pontuando nas duas melhores ondas 7.00 e 6.05 pontos. Guilherme esteve na luta até ao fim, mas não inverteu o rumo dos acontecimentos finalizando com 12.85 pontos.

Na final feminina, Francisca Veselko, já nos últimos minutos surfou a sua segunda melhor onda com 6.50 fechando praticamente a porta à adversária com o score final de 13.50 pontos.