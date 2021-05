João Vieira abdica dos Europeus de marcha por não poder levar treinadora

O marchador João Vieira (Sporting) vai falhar o campeonato da Europa da especialidade por equipas, a 16 de maio, na República Checa, devido à ausência da sua treinadora, Vera Santos.

"Felizmente, não é por lesão e não é por doença, é uma opção minha, por não estarem reunidas as condições mínimas para a minha participação, com a ausência da minha treinadora no apoio técnico e logístico na distância de 50 quilómetros, para a qual treinei muito bem, não foi uma decisão fácil de tomar", escreveu o vice-campeão do mundo na distância em 2019.

Em 30 de abril, a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) anunciou os 10 atletas convocados para a seleção, destacando a possível 14.ª presença de João Vieira na competição, a segunda na distância mais longa.

"É verdade que fui convocado pela minha federação, mas optou por não convocar a minha treinadora. Tudo isto porque a FPA convocou 10 atletas e, pelas medidas da covid-19 da Associação Europeia de Atletismo, só permite a Portugal convocar três oficiais, e a FPA optou por levar dois treinadores que não são opção para mim e um massagista", justificou o atleta do Sporting, que já assegurou a presença nos Jogos Olímpicos Tóquio2020.

João Vieira, de 45 anos, é o atleta português mais titulado de sempre, com 59 títulos de campeão nacional, 20 em estrada, 19 em pista e 20 em pista coberta, sendo recordista nacional dos 10, 20 e 50 quilómetros, tendo como melhores resultados em Jogos Olímpicos o 10.º e o 11.º lugares nos 20 quilómetros, em Atenas2004 e Londres2012, respetivamente.

"Só tenho de desejar boa sorte aos marchadores portugueses que vão representar Portugal nesta competição. Agora rumo a novos objetivos", rematou o atleta.

Além do atleta de Rio Maior, integram a convocatória lusa Rui Coelho (CA Seia) e Hélder Santos (Leiria MA), para os 50 quilómetros, Ana Cabecinha (CO Pechão) e Maria Bernardo (CO Pechão), para os 20, e Inês Henriques (CN Rio Maior), para os 35, acompanhados pelo team leader Carlos Carmino e pelo treinador Paulo Murta.

Foram ainda chamados para a prova checa, os sub-20 Pedro Dias (CO Pechão), Adriana Viveiros (ADR Água de Pena), Inês Mendes (CN Rio Maior) e Bruna Marques (Juventude Vidigalense), para as provas de 10 quilómetros.