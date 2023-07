João Victor, Meïte e Tiago Dantas presentes no arranque dos trabalhos do Benfica

Os futebolistas João Victor, Soualiho Meïte e Tiago Dantas apresentaram-se hoje no primeiro dia de trabalhos do campeão nacional Benfica, com vista à época futebolística 2023/24, e que contou com a presença de 30 atletas.

O defesa central brasileiro, que esteve cedido aos franceses do Nantes, o médio defensivo gaulês, que representou os italianos da Cremonese por empréstimo, e o médio centro luso, após três cedências consecutivas, foram as grandes novidades.

No primeiro dia da pré-temporada, marcaram presença 30 atletas no Hospital da Luz, para as avaliações clínicas, e no Benfica Campus, no Seixal, para os testes físicos, segundo a informação prestada pelo campeão nacional na página oficial na Internet.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O guarda-redes Odysseas está "devidamente autorizado" a apresentar-se no dia 07, assim como o defesa central Otamendi, mas no dia 11.

A equipa comandada por Roger Schmidt viaja já no domingo para Inglaterra, onde volta a estagiar no St. George's Park e terá o primeiro particular, em 12 de julho, com o Southampton, despromovido da Premier League na última temporada.

Depois do estágio em Inglaterra, o Benfica desloca-se à Suíça, para um jogo com o Basileia, em 16 de julho, no St. Jakob Park, às 16:00 locais (15:00 em Lisboa), seguindo-se em 20 e 21 de julho a participação no Troféu do Algarve.

Aí, a equipa 'encarnada' defrontará os sauditas do Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, e no seguinte os espanhóis do Celta de Vigo, ambos a partir das 20:30 no Estádio do Algarve.

Já após o Troféu do Algarve, o Benfica defronta o Feyenoord, em 30 de julho, no Estádio De Kuip, em Roterdão, às 16:00 locais (15:00 em Lisboa), e, posteriormente, disputará ainda a Eusébio Cup, em data e perante adversário a designar.

A Supertaça Cândido de Oliveira marca o arranque da época, em 08 ou 09 de agosto, num jogo em que os campeões defrontam o FC Porto, vencedor da Taça de Portugal em 2022/23.