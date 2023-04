João Sousa e Dominic Thiem na segunda ronda de pares

O português João Sousa e o austríaco Dominic Thiem qualificaram-se esta segunda-feira para a segunda ronda do quadro de pares do Estoril Open, que esta segunda-feira começou no Clube de Ténis do Estoril.

Sousa e Thiem, que receberam um convite da organização, venceram o português Duarte Vale e o norte-americano Ben Shelton, também premiados com um 'wild card', por 6-4 e 6-2, em uma hora e nove minutos.

Na segunda ronda, Sousa e Thiem vão encontrar o italiano Marco Cecchinato e o francês Quentin Halys ou o equatoriano Gonzalo Escobar e o francês Fabien Reboul, terceiros cabeças de série.