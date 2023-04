João Sousa deu alguma luta, mas caiu perante Casper Ruud

João Sousa deu luta, mas caiu frente a Casper Ruud, número 4 do ranking mundial. Esta quarta-feira, na segunda ronda do Estoril Open, o tenista português jogou como há muito não se via e surpreendeu o norueguês no primeiro set (6-4), perdendo depois o segundo parcial de forma categórica (6-2).

No terceiro e último set, apesar do forte apoio do público, que lotou as bancadas do court central do Clube de Ténis do Estoril, Sousa não resistiu ao ténis mais forte do número 4 da hierarquia mundial e de alguns erros próprios (6-2).

Na próxima ronda, Ruud vai jogar com Sebástian Báez, campeão em título, que ontem eliminou o compatriota Pedro Cachín (6-4 e 7-6). Também Marco Cecchinato segue em frente depois de ter superado Fabio Fongini, por 4-6, 6-3 e 6-3.

O Estoril Open ficou assim sem portugueses no quadro de singulares, depois das eliminações de Nuno Borges, Henrique Rocha e Pedro Sousa na véspera. No entanto, João Sousa segue em prova, em pares, fazendo dupla com Thiem, e enfrenta já na quinta-feira a dupla Escobar/ Reboul.

Os campeões de pares Nuno Borges e Francisco Cabral iniciaram a defesa do título com uma exibição discreta, mas eficaz, frente ao monegasco Romain Arneodo e o austríaco Sam Weissborn, no Clube de Ténis do Estoril, em dois sets, pelos parciais de 6-3 e 7-6 (7-3).

Na segunda ronda a dupla portuguesa vai jogar com Haase e Philipp Oswald.