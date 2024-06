Canoagem. João Ribeiro e Messias Baptista campeões do mundo de K2 500

"Com a obtenção desta medalha de ouro, a dupla portuguesa, não só garante a presença nos Jogos Olímpicos Paris 2024, como eleva, ainda mais, os resultados da canoagem, demonstrando o valor e o mérito de atletas, equipas técnicas e da Federação Portuguesa de Canoagem na projeção da modalidade e do desporto nacional, orgulhando o Presidente da República e todos os portugueses", pode ler-se na nota publicada no site da Presidência.