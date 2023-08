João Neves assinou novo contrato e ficou com uma cláusula de rescisão milionária

João Neves assinou um novo vínculo contratual com o Benfica. A data do contrato manteve-se até 2028, mas sofreu uma considerável melhoria salarial (vai receber meio milhão limpo por época) e viu a cláusula de rescisão revista em alta, passando de 60 milhões de euros para os 120.

Um valor só superado no Benfica e em Portugal pelos 150 milhões de Kökçü.

"É sinal de que confiam em mim e vou fazer mais. Vou continuar a fazer o que tenho feito até aqui", disse o médio, de 18 anos, que assim vê premiada a sua ascensão na equipa principal.

"A Supertaça já foi, já estamos com o foco noutro lado. Na segunda-feira, num campo muito difícil, contra um bom adversário [Boavista]. A nível individual tento sempre fazer o melhor, a nível coletivo é poder conquistar títulos", confessou o jovem jogador, que se destacou após a saída de Enzo Fernández.

João Neves estreou-se na equipa principal do Benfica na época passada, com 18 anos. Foi utilizado por Roger Schmidt em 20 ocasiões e terminou a temporada como titular, estatuto que manteve na Supertaça. Foi considerado um dos melhores em campo diante do FC Porto e acabou a levantar o segundo troféu pelo Benfica, depois da taça de campeão do ano passado.

O Benfica inicia a defesa do título na segunda-feira, diante do Boavista (20.45, Sport TV).