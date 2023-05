João Mário pode entrar no lote de campeões por Benfica e Sporting

Em Portugal, até hoje, apenas um jogador se sagrou campeão pelos três grandes (Benfica, FC Porto e Sporting, onde até foi bicampeão), o defesa Eurico Gomes, mas existem 12 futebolistas que festejaram por águias e leões. Um lote restrito que, em breve, pode passar a contar com mais um elemento. Caso o Benfica conquiste o título, cenário que pode acontecer neste fim de semana, João Mário passa a pertencer ao clube dos campeões por Benfica e Sporting.

O agora médio benfiquista, de 30 anos, integrou o plantel leonino que festejou a conquista do título em 2020-21, em plena pandemia, sob o comando de Rúben Amorim. Na altura estava em Alvalade cedido pelo Inter Milão (um regresso depois de em 2016 ter sido vendido por 40 milhões de euros), e nessa temporada atuou em 28 jogos do campeonato, contribuindo com dois golos e uma assistência.

Foi precisamente no final dessa época que assinou pelo Benfica. Inicialmente, o valor da saída do jogador do Inter estava estipulado em 7,5 milhões de euros, mas uma alegada cláusula de preferência a favor do Sporting poderia obrigar os italianos a indemnizarem o clube leonino. O Inter acabou por chegar a acordo com o jogador para "a resolução do contrato", num cenário que libertou o médio sem custos. Na realidade, e conforme consta num relatório e contas da SAD benfiquista, custou 5,5 milhões, entre encargos com serviços de intermediação e planos de pagamento estipulados.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A primeira época na Luz, sob o comando de Jorge Jesus, que já o tinha orientado no Sporting (clube onde fez a formação), não foi brilhante. Realizou um total de 45 jogos em todas as competições, terminando a temporada só com quatro golos.

Esta época tudo mudou e o médio internacional português assumiu um papel de destaque no xadrez de Roger Schmidt, tornando-se num dos principais motores da equipa, além de ter revelado uma desconhecida veia goleadora, com 23 golos apontados até ao momento (17 no campeonato e mais seis na Liga dos Campeões). Para isso também muito contribuiu o facto de ser o marcador oficial do Benfica de grandes penalidades - sete dos 17 golos na I Liga foram apontados através de castigo máximo.

"O João Mário é um jogador completo. Tem uma grande atitude e está sempre motivado. É inteligente e experiente. Faz com que os colegas joguem melhor. Não perde bolas, toma boas decisões e agora está a mostrar que também marca golos. É o segundo capitão, estamos orgulhosos e também é um jogador muito importante para mim como treinador", elogiou já esta época Roger Schmidt.

De Pérides a Nuno Santos

A história dos jogadores campeões por Benfica e Sporting começou com José Pérides, um defesa nascido em Moçambique que conquistou dois títulos pelos leões (1958 e 1962), e que mais tarde assinou pelo Benfica, tornando a festejar, agora vestido de vermelho, em 1965.

Na mesma década de 1960, Pérides foi três vezes campeão pelo Benfica (1962-63, 1963-64 e 1964-65), e voltou a sê-lo pelos leões na temporada 1969-70. O avançado madeirense Nélson Fernandes repetiu o feito, celebrando dois títulos pelas águias (1966-67 e 1967-68) e mais dois pelos leões (1969-70 e 1973-74). Tal como o guarda-redes Barroca (1959-60 e 1960-61 pelo Benfica; 1965-66 em Alvalade).

Na década de 1970, outros quatro futebolistas entraram neste lote: Eurico Gomes (1975-76 e 1976-77 pelo Benfica; 1979-80 e 1981-82 no Sporting); Carlos Alhinho (1973-74 em Alvalade; 1976-77 e 1980-81 na Luz), Rui Jordão (1971-72, 1972-73, 1974-75 e 1975-76 no Benfica: 1979-80 e 1981-82 no Sporting) e Laranjeira (1973-74 de verde e branco; 1980-81 de encarnado).

Artur Correia é outro caso. Foi cinco vezes campeão pelo Benfica (1971-72, 1972-73, 1974-75, 1975-76 e 1976-77) e voltou a erguer o troféu anos mais tarde, com as cores do Sporting (1979-80).

Mais recentemente há os casos de João Vieira Pinto, que começou por sagrar-se campeão pelo clube da Luz em 1993-94, e depois de mudar-se para o rival de Lisboa, num ano onde fez uma dupla tremenda com Mário Jardel, voltou a festejar, agora de verde e branco, na temporada 2001-02.

Os últimos jogadores a festejar pelos dois grandes de Lisboa foram o defesa João Pereira e o extremo Nuno Santos. O primeiro, formado na Luz, conquistou dois títulos nacionais pelo Benfica (2000-01 e 2004-05). E em Alvalade esteve presente no derradeiro troféu, em 2020-21. Já Nuno Santos, atual jogador dos leões, ergueu o troféu pelos encarnados em 2015-16 e esteve no último título do Sporting.

O Benfica pode sagrar-se campeão nacional já neste fim de semana. As águias e o FC Porto chegam à ronda 33 separados por quatro pontos com seis em jogo. Os encarnados dependem unicamente de si, ou seja, mesmo se os dragões ganharem amanhã ao Famalicão, o Benfica sagra-se campeão se vencer no domingo em Alvalade. Até pode bastar um empate, caso o Famalicão-FC Porto também termine com uma igualdade. Ou até uma derrota se os portistas não pontuarem - neste caso, os encarnados entrariam em Alvalade já como campeões.

nuno.fernandes@dn.pt