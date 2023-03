Impressionante é dizer pouco. Basta analisar a estatística do desempenho pessoal de João Mário desde o início da carreira para perceber de imediato a excelente época que o médio do Benfica está a fazer. Tem 23 golos marcados e 12 oferecidos, o que significa que tem 35 participações em golos, mais do dobro da melhor época até agora : 17 participações em golo, em 2015-16, então pelo Sporting.

Sob o comando do treinador alemão Roger Schmidt, já estabeleceu novos melhores registos da carreira e com destaque para os golos. Até esta época começar, o camisola 20 do Benfica tinha 27 golos marcados em onze temporadas de carreira... Agora soma 23 desde agosto. Ou seja, passou de uma média de 2,45 golos por época para 2,88 golos por mês!