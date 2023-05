O presidente do Atlético Madrid, Enrique Cerezo, revelou esta terça-feira que João Félix não vai continuar no Chelsea, clube ao qual estava emprestado desde janeiro, pois o novo treinador dos blues, Mauricio Pochettino, não conta com o internacional português.

"Há menos de 24 horas que o sabemos. Vai regressar e veremos o que se vai passar. Não temos nada previsto", afirmou o dirigente.

João Félix marcou quatro golos em 20 jogos ao serviço do Chelsea. O contrato de empréstimo do jogador de 23 anos não contemplava cláusula de compra obrigatória nem opção de compra.

O avançado está desde 2019 no Atlético Madrid, clube pelo tem contrato até junho de 2027 e pelo qual soma 34 golos em 131 jogos.