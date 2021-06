João Félix afastado do jogo com a Alemanha

João Félix tem uma mialgia e está afastado do encontro da tarde deste sábado com a Alemanha a contar para a segunda jornada do Grupo F.

Para o jogo marcado para as 17.00 em Munique, a equipa treinada por Fernando Santos também já não podia contar o defesa Nuno Mendes, uma baixa já conhecida e também devido a uma mialgia muscular.

A baixa do futebolista do Atlético de Madrid foi conhecida antes de os jogadores da seleção nacional terem efetuado um pequeno passeio junto ao hotel em Munique onde se encontram em estágio.