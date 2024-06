Félix e Concelo no Barcelona. Benfica assegura Bernat

O internacional espanhol Juan Bernat, reforço do Benfica, integra o grupo dos últimos 10 jogadores inscritos na Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) no derradeiro dia do período de transferências de verão, divulgado este sábado. A nível internacional destaque para as transferências, por empréstimo de João Félix e João Cancelo para o Barcelona