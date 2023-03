João Coelho nas semifinais dos 400 metros com recorde nacional

O português João Coelho qualificou-se hoje para as semifinais dos 400 metros nos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta, em Istambul, na Turquia, com o novo recorde nacional, de 46,51 segundos.

O atleta do Sporting, de 23 anos, foi o terceiro na quarta das cinco séries da distância, atrás do checo Matej Krsek (46,23) e do espanhol Óscar Husillos (46,28), assegurando a primeira das duas vagas entre os repescados.

Na estreia em Campeonatos da Europa 'indoor', o português foi o oitavo mais rápido nas eliminatórias, dominadas pelo norueguês e superfavorito Karsten Warholm, campeão olímpico e mundial e detentor do recorde do mundo nos 400 metros barreiras, que correu hoje em 45,75.

João Coelho, que tinha como melhor marca pessoal os 46,65 segundos alcançados já este ano, melhorou em 13 centésimos o recorde nacional da distância, que pertencia a Ricardo Santos (46,64 segundos) desde 03 de fevereiro de 2021.

O novo recordista nacional volta a competir hoje na Ataköy Arena, em Istambul, a partir das 19:35 locais (16:35 em Lisboa), para disputar as semifinais que qualificam os oito mais rápidos para a final marcada para sábado, às 20:20 (17:20).

João Coelho admitiu ter dado o seu melhor nas eliminatórias dos 400 metros, advertindo que ainda tem mais um bocadinho para as semifinais.

"Fiquei muito contente por ter batido o recorde nacional. Estava receoso com esta corrida, porque, aqui, a pista dois é muito apertada. Em desvantagem, tinha de correr atrás do resultado. Sabia que passavam só dois e, contra adversários muito bons como o Óscar, tinha de ser a prova mais rápida para conseguir passar", explicou.

João Coelho, cujo recorde pessoal era de 46,65, lamentou a 'sorte' de ter corrido na pista dois, por beneficiar de um distanciamento maior da zona interior à passagem dos 200 metros.

"A entrada à corda é, para mim, determinante e acho que se tiver mais bem posicionado nesse momento vai ser benéfico para mim. E a corrida vai ser completamente diferente", frisou.

"Dei o meu melhor, mas ainda tenho mais um bocadinho para dar na semifinal. Espero que corra bem. Julgo que [este tempo] foi mesmo a questão de ir numa pista complicada. Acho que se estiver noutra, a corrida vai ser outra", ambicionou.

Depois das semifinais, o "sonho" só termina no pódio, e em superar o melhor resultado português de sempre na distância em Europeus 'indoor', que é o quarto lugar alcançado por Carlos Silva, em Valência1998.

"[O sonho] Para na final e numa medalha, que, por mais complicada que seja, eu acredito sempre", concluiu.