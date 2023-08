João Almeida lidera quarteto de elites nos mundiais

João Almeida (luta hoje pela vitória na Volta à Polónia) lidera um quarteto português na prova de fundo de elites dos Mundiais de ciclismo de estrada, em Glasgow, enquanto o vice-campeão mundial júnior António Morgado sobe ao escalão sub-23. O Terceiro classificado do Giro deste ano lidera as aspirações lusas, junto ao experiente Nelson Oliveira (Movistar), com os dois a representarem também as cores nacionais no contrarrelógio, agendado para 11 de agosto.

Na prova de fundo, junta-se a esta dupla Ruben Guerreiro (Movistar), com André Carvalho (Cofidis) como escolha mais surpreendente, enquanto no feminino, em elite, apenas Vera Vilaça (Massi-Tactic) foi chamada. Já António Morgado chega à corrida de sub-23 depois de, em 2022, ter sido vice-campeão do mundo no escalão júnior, juntando-se ao colega de equipa Gonçalo Tavares. Os dois ciclistas da Hagens Berman Axeon estarão também no crono, tendo no fundo a ajuda de Daniel Lima (Israel-Premier Tech Academy), Diogo Gonçalves (Santa Maria da Feira-Segmento d'Época-Reol) e Alexandre Montez (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car).

Também nos sub-23, Daniela Campos (Bizkaia Durango) será a representante lusa no feminino, com Daniela Simão (Efapel) e Raquel Dias (Extremosul-Hotel Alísios-Terras do Arade) em juniores, escalão em que Portugal terá José Moreira (Silva & Vinha-ADRAP-Sentir Penafiel) e Tiago Santos (Alcobaça CC-Crédito Agrícola) em masculinos, em ambos os casos apenas no fundo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Apesar das credenciais dos convocados, o selecionador masculino de estrada, José Poeira, lamenta, em declarações à Lusa, a pouca adequação das características dos ciclistas portugueses aos percursos das provas de fundo, a começar pela rainha da estrada nos Mundiais.

A corrida de fundo masculina de elite, que no domingo sai de Edimburgo até Glasgow, tem 271,1 quilómetros e uma primeira metade com uma subida antes da entrada num circuito. Se no fundo, em que Rui Costa foi campeão em 2013, as esperanças não são muito elevadas, o contrarrelógio apresenta outras possibilidades, desde logo pelo duo escolhido - Nelson Oliveira foi quarto classificado no Mundial de 2017, à porta do pódio, e oitavo já em 2022.

Evenepoel defende título

Remco Evenepoel defende no domingo o título mundial conquistado em Wollongong e é de novo favorito para a prova rainha dos Mundiais de ciclismo, contando com oposição forte de Wout van Aert - mais fresco depois de ter desistido do Tour para assistir ao nascimento do segundo filho - e de Jasper Philipsen.

Mathieu van der Poel, seu colega na Alpecin-Deceuninck e outro dos principais candidatos. Se o ainda campeão mundial e Van Der Poel assumem papel de destaque, menos não poderá ser dito do esloveno Tadej Pogacar, após ter sido segundo na Volta a França.

Sem o vencedor do Tour, Jonas Vingegaard, os dinamarqueses apoiam-se em Mads Pedersen, campeão em 2019. A correr em casa, os britânicos apostam no galês Geraint Thomas, bicampeão olímpico noutras disciplinas, vencedor da Volta a França em 2018 e segundo no Giro2023, enquanto o norueguês Tobias Foss é a aposta da sua seleção essencialmente para o crono de dia 11.

A corrida de fundo masculina de elite, que sai de Edimburgo até Glasgow, tem 271,1 quilómetros e uma primeira metade com uma subida antes da entrada num circuito.

Na elite feminina, a grande narrativa prende-se com a saída de cena da lenda neerlandesa Annemiek van Vleuten, que se retira aos 40 anos após os Mundiais, num 2023 em que venceu o Giro e a Vuelta e foi quarta na Volta a França. A corrida de 12 de agosto, que encerra o evento como um todo, é um dos objetivos da veterana, que quer defender o ouro de 2022 e também aspira ao título do contrarrelógio, assim como as compatriotas Marianne Vos, Demi Vollering e Lorena Wiebes.

Pela Bélgica, Lotte Kopecky é o nome mais óbvio para contrariar o favoritismo dos Países Baixos, mas chegará já depois de participar nos Mundiais de pista, em que é campeã do Mundo de eliminação, enquanto a norte-americana Chloe Dygert aspira ao título do contrarrelógio.