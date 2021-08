Jesus: "Vlachodimos? O homem desta eliminatória chama-se Benfica"

Nem após mais um punhado de defesas em Eindhoven, na segunda mão do playoff de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, Vlachodimos mereceu destacados elogios por parte de Jorge Jesus.

Questionado sobre se o guarda-redes internacional grego era o homem da eliminatória, o treinador benfiquista respondeu com um redondo "não". "Vocês gostam de arranjar problemas, gostam de arranjar confusão. O homem desta eliminatória chama-se Benfica, equipa do Benfica. Esses é que foram os grandes campeões desta eliminatória", atirou.

"A equipa do Benfica foi muito forte coletivamente nos dois jogos. Hoje estivemos mais tempo em organização defensiva por força de estarmos com menos um. E os nossos jogadores estiveram todos bem, incluindo o Ody [Odysseas Vlachodimos]", acrescentou em conferência de imprensa.

"O grande objetivo era passar e entrar na fase de grupos. Estes jogadores merecem, os adeptos merecem. Estamos a construir uma boa equipa. Sabíamos que íamos jogar com um adversário forte, de Champions, não de eliminatórias. Isto é um adversário para estar já na fase de grupos. É a primeira vez esta época que não faz golos. Em oito jogos fez 22 golos, só hoje é que não conseguiu fazer. É uma equipa fortíssima. A jogar com menos um, perdemos a nossa capacidade ofensiva. Encostaram-nos às cordas. Com o decorrer do jogo estávamos mais cansados e tínhamos dificuldades em sair. Taticamente a equipa esteve irrepreensível. Eles merecem porque fizeram um grande jogo", começou por afirmou o técnico, na flash interview.

Mais tarde, em conferência de imprensa, Jesus voltou a dizer que "os jogadores do Benfica estão de parabéns".

Sobre o encaixa de 37 milhões, o treinador dos encarnados diz que olha mais "para a componente desportiva". "Para mim, o mais importante é o Benfica estar no patamar dos melhores, onde estão os melhores treinadores, melhores jogadores e melhores equipas. O que isto significa financeiramente não é um problema meu, é um problema da administração do Benfica. Os adeptos do Benfica querem o Benfica a jogar com os mesmos", atirou.

O Benfica qualificou-se esta terça-feira para a fase de grupos da Liga dos Campeões, ao empatar a zero em casa do PSV Eindhoven, em jogo da segunda mão do play-off.

A jogarem com menos um jogador desde os 32 minutos, por expulsão de Lucas Veríssimo, os 'encarnados' seguraram a vantagem de 2-1, conseguida há uma semana em Lisboa.

No sorteio da fase de grupos da Champions, na quinta-feira (17.00), vão estar três equipas portuguesas, com o Benfica a juntar-se ao campeão português Sporting e ao FC Porto.