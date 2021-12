Jesus quer cumprir contrato e quer ganhar títulos no Benfica

João de Deus falou esta quarta-feira em nome de Jorge Jesus para acabar com os rumores da ida do técnico para o Flamengo. "Jorge Jesus não pode nem quer neste momento abandonar o Benfica. Há um contrato para cumprir, quer cumprir e quer ganhar títulos no Benfica", garantiu esta quarta-feira o técnico adjunto, depois de ser noticiado que o treinador recebeu os dirigentes do Flamengo - o vice-presidente Marcos Braz e o diretor executivo Bruno Spindel -, em casa, na terça-feira à noite, em plena preparação da partida dos oitavos de final da taça.

Daí que o próprio clube se tenha sentido obrigado a esclarecer em comunicado que "Jorge Jesus tem contrato com o Benfica e está focado nos objetivos desportivos do clube, sendo manifestamente falso e descabido que tenha demonstrado qualquer vontade (...) Jorge Jesus não deseja voltar ao Brasil, mas sim voltar a ser campeão pelo Benfica".

João de Deus, que fez a antevisão do clássico no lugar do castigado Jorge Jesus, garantiu ainda que "o tema" e "tudo o que se tem falado" da possível saída do técnico principal "não desviam" os encarnados do principal: Ganhar títulos no Benfica: "Temos 4 competições em que estamos envolvidos e queremos ganhar já amanhã. As notícias que têm vindo a público não vão desviar o foco da equipa do Benfica que tem o intuito de ir ao Dragão qualificar a equipa para os quartos de final da Taça." Jogo com o FC Porto é quinta-feira às 20.45.

A novela essa promete continuar, apesar dos envolvidos tentarem colocar água na fervura. A cláusula de rescisão de seis milhões de euros é um entrave, mas o Flamengo acredita que o Benfica o libertará por menos, devolvendo a cortesia do mengão quando os encarnados foram roubar o técnico ao campeão brasileiro no início de 2020. E acreditam que se Rui Costa quisesse renovar com o técnico já o teria feito, por isso Spindel afirmou que Jorge Jesus "é um desejo" e "preenche todos os requisitos" para treinar o Flamengo.