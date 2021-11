Jesus jogou em Munique a pensar em Barcelona e voltou a ser goleado

Há pelo menos duas formas de olhar para a pesada derrota de ontem do Benfica no Allianz Arena, em Munique (5-2). Uma é que a revolução no onze promovida por Jorge Jesus não funcionou e a outra é que serviu o propósito de proteger os amarelados Otamendi, Weigl e Rafa para o jogo que o treinador considera decisivo para o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões - o Barcelona, em Camp Nou, no dia 23. Os catalães venceram o Dinamo de Kiev (1-0) com um golo de Ansu Fati e relegaram as águias para terceiro do grupo (ver tabela).

A jogar com a linha defensiva muito subida, onde Morato foi a surpresa, o Benfica entrou mandão no jogo. Pizzi e Grimaldo meteram a defesa bávara em sentido com duas oportunidades de golos nos três primeiros minutos de jogo. A resposta chegou logo de seguida e em dose dupla. Sèrge Gnabry e Lewandowski obrigaram Vlachodimos a impor-se para manter o marcador a zero antes dos 10 minutos de jogo. O grego viria a ser uma das figuras do jogo.

Aos 20 minutos e já depois de um golo anulado a Veríssimo, o meio campo do Benfica já não conseguia ter bola e Meité falhava na missão de jogar de costas para a baliza e servir os homens da frente nas costas da subida defesa alemã. Grimaldo não soube travar o génio de Coman, que aos 26 minutos serviu o homem golo do Bayern para o 1-0. Um prémio para o melhor do Mundo no dia em que cumpriu o jogo 100 na prova. Mas os dotes de Robert Lewandowski vão muito para além dos golos e ontem mostrou que também sabe servir. Agradeceu Sèrge Gnabry com um espetacular golo de calcanhar.

O Benfica conseguia mostrar-se quando o Bayern deixava, mas bastava meter velocidade nas alas para repor a ordem do mais forte. Foi de bola parada que os benfiquistas reduziram antes do intervalo. Morato subiu mais alto e bateu Neuer, que ficou a ver a bola entrar na baliza. E se a equipa precisava de um sinal de que era possível chegar ao empate Vlachodimos deu-o aos 45 minutos quando impediu Lewandowski de fazer o 3-1 de penálti.

O melhor do mundo em ação

Era preciso estancar o corredor direito dos bávaros, mas Jesus voltou com os mesmos e sofreu mais um golo logo no início do segundo tempo. Leroy Sané já tinha marcado na goleada da Luz (4-0) no dia 20 de outubro e voltou a bater Vlachodimos em Munique. Sané voltou revigorado dos balneário e a prova disso foi a assistência para o 4-1 de Lewandowski. Golos muito festejado por Julian Nagelsmann. O treinador bávaro recuperou da covid-19 e voltou ao banco para carimbar o apuramento do Bayern Munique para os oitavos de final. Só precisava de um empate, mas conseguiu três pontos. É a 15.ª vez seguida que os alemães, que já têm seis Taças dos Campeões, se apura para os oitavos de final da prova.

A perder por 4-1 aos 64 minutos, o treinador do Benfica mexeu finalmente na equipa com uma tripla substituição. Meteu Diogo Gonçalves, Rafa e Darwin. Nagelsmann respondeu com Müller e descanso a Sané e Kimmich. E foi nesta mudança de peças que Darwin aproveitou para reduzir. Um golo que teve 70% de culpa de João Mário. O médio que andou quase todo o jogo atrás da bola, quando a conseguiu ter serviu o uruguaio para o 4-2. Foi a primeira vez em 54 anos, uma equipa portuguesa marcou dois golos no Allianz Arena. Um mero dado estatístico que nem serve de prémio de consolação.

Até porque Robert Lewandowski ainda fez o hat-trick... a passe de Neuer e manteve o historial negro do Benfica com o Bayern. São já 12 duelos sem qualquer triunfo.

isaura.almeida@dn.pt