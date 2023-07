Jesus empata e Espírito Santo vence no arranque da Taça dos Campeões árabes

O internacional luso Rúben Neves (ex-Wolverhampton), recém-chegado ao conjunto saudita orientado por Jesus, foi titular na visita a Tripoli, tal como o defesa senegalês Kalidou Koulibaly, contratado neste defeso ao Chelsea, num 'onze' que contou ainda com o peruano André Carrilho, que passou pelo futebol português ao serviço do Sporting e do Benfica.

Já na Tunísia, a formação comandada por Espírito Santo venceu com o golo da vitória a ser apontado pelo internacional francês Karim Benzema (ex-Real Madrid), aos 55, depois de Oussema Bouguerra ter adiantado os anfitriões (26), e o marroquino Abderrazak Hamdallah ter igualado o marcador nove minutos depois, após assistência da 'estrela' Benzema.

O internacional sub-21 português Jota (ex-Celtic) foi titular no Al Ittihad, tendo sido rendido ao intervalo pelo internacional francês N'Golo Kante (ex-Chelsea).

Após a primeira jornada, o Al Ittihad está na liderança do grupo A, com os mesmos três pontos do Al Shorta (Iraque), que bateu fora o Sfaxien (Tunísia), por 1-0, enquanto no grupo B, o Al Hilal está no segundo posto, com um ponto, atrás do Al Saad (Qatar), que empatou a 'zero' na receção ao Wydad (Marrocos).

O Al Nassr, de Cristiano Ronaldo e Luís Castro, vai a jogo na sexta-feira contra os também sauditas do Al-Shabab, na primeira ronda do grupo C, que conta ainda com o Zamalek (Egito) - que foi orientado por Jesualdo Ferreira até março - e o Monastir (Tunísia).