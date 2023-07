Jesus a caminho do Al Hilal: "Gostava de poder contar com Bernardo Silva"

Jorge Jesus partiu esta terça-feira de manhã para a Áustria onde se vai juntar ao Al Hilal, o seu novo clube na Arábia Saudita. No aeroporto, o técnico falou da possibilidade de poder contar com Bernardo Silva, jogador do City que tem uma proposta dos sauditas, e desvalorizou a polémica com o jogador dos tempos do Benfica, quando o colocou a atuar como defesa esquerdo.

"Claro que gostava de poder contar com Bernardo Silva, é um dos grandes jogadores do mundo. Sei por que me fazem essa pergunta. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Foram coisas que aconteceram e não tem problema nenhum. Foram pensamentos diferentes de um treinador e de um jogador. Era muito jovem. Ainda é muito jovem, tem 28 anos, casou esta semana, vai começar uma nova vida. Gostava muito que viesse para o Al Hilal, mas não sei se vai", disse Jesus, citado pelo site do jornal O Jogo.

Questionado se voltaria a colocar Bernardo Silva a defesa esquerdo, Jesus foi perentório. "Não encaixava a defesa esquerdo, mas o Pep [Guardiola] também o pôs a lateral esquerdo, podem fazer-lhe a mesma pergunta", respondeu, desconhecendo como está o processo: "Não tenho nenhum dossier de nenhum jogador. Isto foi chegar a Paris em duas horas, voltar a Portugal e ir agora para a Áustria. Não falei com mais ninguém, não sei como estão os dossiers dos possíveis jogadores. Agora é que vou inteirar-me de tudo."

Jorge Jesus comentou ainda o regresso de Di María ao Benfica, ele que o o orientou na sua passagem pelo clube da Luz, aprovando a contratação."Conheço bem o Di María, tem uma grande carreira, ninguém tem dúvida da qualidade dele. Hoje é um jogador diferente, mas pode acrescentar muita coisa a qualquer equipa. Se o Benfica achou que é um jogador que pode interessar a uma ideia de jogo do seu treinador... 35 anos? Idade não é problema. É um jogador sem lesões graves na carreira, a idade não é um problema no futebol de hoje em dia".