Jamor exibe troféu do Mundial feminino e Francisco Neto promete orgulhar portugueses

Francisco Neto não ficou indiferente à presença do troféu do mundial de futebol feminino em Lisboa, antes de seguir para a Austrália e Nova Zelândia, onde se realiza a prova de 20 julho a 20 agosto: "Agora é ir, fazer o nosso trabalho e chegar mais perto dele [troféu] mais vezes."

À frente da seleção nacional feminina desde 2014 e com contrato renovado até 2027, o selecionador não se acanhou e prometeu deixar os portugueses orgulhosos na primeira presença portuguesa num Campeonato do Mundo: "O que posso prometer é que será uma equipa que os portugueses se vão orgulhar de ver, que possam ouvir o primeiro hino [de Portugal] num jogo do Campeonato do Mundo. Que se sintam orgulhosos. Queremos ser competitivos e, se for possível, lutar até ao último jogo. É por isso que vamos lutar."

A equipa das Quinas começará por medir forças com os Países Baixos (23 de julho), seguindo-se o Vietname (27 de julho) e aos Estados Unidos (1 de agosto). "É uma montanha muito difícil de trepar. Em 2017 também ninguém acreditava que íamos estar no Europeu, neste Campeonato do Mundo também, face ao nosso ranking. Queremos depender só de nós no último jogo com os Estados Unidos. É isso que vamos passar [às jogadoras], porque elas querem sempre mais", apontou o selecionador, que divulga lista de convocadas já no dia 30.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O troféu foi ontem exibido no Estádio Nacional, no Jamor, pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, na presença da secretária geral da FIFA, Fatma Samoura, e da diretora para o futebol feminino, Sarai Bareman e de muitos ilustres convidados como a Embaixadora da Austrália em Lisboa, Indra McCormick, o secretário de Estado do Desporto, João Paulo Correia e Carla Couto, considerada a melhor jogadora portuguesa de sempre e agora dirigente do Sindicato de Jogadores. E ainda muitos dos selecionadores dos 32 países que vão jogar o mundial, que esta semana estão reunidos na Cidade do Futebol, como o selecionador dos EUA, Vlatko Andonovski, e a selecionadora do Brasil, Pia Sundhage.

Fatma Samoura deu os parabéns à seleção nacional e confessou esperar que "Portugal seja um boa surpresa". A dirigente do organismo mundial não se mostrou surpreendida com a presença de Portugal no torneio, dado "o talento das jogadoras" que tem.

Já a diretora para o futebol feminino, Sarai Bareman, desejou "o melhor" para Portugal, reconhecendo que a missão será "dura e difícil". "Só posso dar os parabéns pela qualificação, desejo o melhor para Portugal. Vão jogar no meu país, com adeptos que gostam de futebol. É um grupo duro e difícil, com Estados Unidos e Países Baixos, mas acho que vão sair-se bem", desejou a antiga jogadora.

isaura.almeida@dn.pt