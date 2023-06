Iván Jaime, do Famalicão, eleito o melhor jogador jovem da I Liga em 2022-23

O médio espanhol Iván Jaime, do Famalicão, foi eleito o "jovem jogador do ano" da I Liga 2022/23, numa votação realizada pelos capitães e treinadores dos 18 clubes na competição, anunciou esta terça-feira a Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

O médio ofensivo, de 22 anos, esteve em destaque na formação famalicense, oitava classificada, com 24 jogos disputados no campeonato, de um total de 33 em todas as competições, e com nove golos marcados e três assistências na Liga.

A eleição de Iván Jaime como melhor jogador jovem do campeonato segue-se ao anúncio, na segunda-feira, do médio Otávio, do segundo classificado FC Porto, como melhor jogador da época, e de Roger Schmidt, do campeão Benfica, como melhor treinador.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A I Liga elegeu ainda o onze da temporada, formado por Diogo Costa (FC Porto), Grimaldo (Benfica), António Silva (Benfica), Otamendi (Benfica), Pepe (FC Porto), Ugarte (Sporting), Otávio (FC Porto), João Mário (Benfica), Ricardo Horta (Sporting de Braga), Gonçalo Ramos (Benfica) e Taremi (FC Porto).