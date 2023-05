Italiano Marco Bezzecchi vence GP de França de MotoGP

O piloto italiano Marco Bezzecchi(Ducati) venceu este domingo o Grande Prémio de França, quinta ronda do Mundial de MotoGP, e está a um ponto da liderança do campeonato, numa prova sem o lesionado Miguel Oliveira (Aprilia).

Na corrida disputada em Le Mans, 1.000.ª prova da história do Mundial, Bezzecchi terminou com o tempo de 41.37,970 minutos, com 4,2 segundos de vantagem sobre o espanhol Jorge Martin (Ducati), que foi segundo, e 4,7 segundos em relação ao francês Johann Zarco (Ducati), terceiro.

"Foi uma bonita corrida, em sentimento incrível com a moto. Quando cheguei a primeiro tentei meter o meu ritmo e foi fantástico. Estou feliz por estar em segundo no campeonato, recuperei um bocado e foi bom", disse Bezzecchi, que esta época já tinha vencido no GP da Argentina.

A prova arrancou com o regressado Marc Márquez (Honda) na frente da corrida, mas o espanhol acabou por ser ultrapassado por Jack Miller (KTM), ainda antes de o australiano ver Marco Bezzecchi chegar ao comando do grande prémio, quando faltavam 17 voltas para o fim.

Na luta pelos primeiros lugares, o atual campeão do mundo e líder do campeonato, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), envolveu-se com o espanhol Maverick Viñales (Aprilia) e os dois acabaram no chão, com os pilotos a travarem-se de razões.

Pouco depois foram Alex Márquez (Ducati) e Luca Marini (Ducati) a caírem, com o espanhol Jorge Martin, que venceu a corrida sprint no sábado, a aproveitar para subir lugares na corrida, chegando a segundo.

Marc Márquez estava envolvido com Martin nesta luta pelo segundo lugar, já distantes do líder, mas a duas voltas do final, acabou por cair e deixar a porta aberta para Zarco conseguir o terceiro lugar.

O GP de França, que não contou com o português Miguel Oliveira (Aprilia) devido a uma lesão sofrida na prova anterior, em Espanha, ficou também marcado pelo novo recorde de assistência, com 278.805 pessoas ao longo de todo o fim de semana, anunciou a organização do MotoGP.

No campeonato, Bagnaia continua a liderar, com 94 pontos, com Bezzecchi em segundo, agora a apenas um ponto de distância, enquanto o sul-africano Brad Binder (KTM) é terceiro, com 81.

Miguel Oliveira é 16.º no Mundial, com 21 pontos somados.