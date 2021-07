Investidor confirma conversas com 'rei dos frangos' para comprar ações do Benfica

O milionário Jonh Textor confirma interesse nas ações do Benfica e conversas com José António dos Santos, mas apenas com ele

O investidor John Textor divulgou um comunicado sobre as relações com o Benfica confirmando conversações com José António dos Santos para a compra de ações.

@slbenfica_en @SLBenfica To the people and the community of Sport Lisboa e Benfica: https://t.co/6DCcNqILUG - John Textor (@JohnTextor) July 12, 2021

"Ainda não adquiri ações do Benfica. Gostei das minhas conversas e correspondência com o fã devoto do Benfica José António dos Santos. Acredito que ele ama realmente o clube e acredito que ele vê, em mim, a pessoa que tem o coração certo e a experiência certa para avançar com a missão da comunidade para o Benfica", diz o comunicado.

"Nunca procurei, negociei ou cheguei a acordo para a compra de ações do Benfica de ninguém a não ser o senhor dos Santos, nem adquiri quaisquer ações do Benfica (direta ou indiretamente) na abertura dos mercados", continua.

John Textor esclarece ainda as circunstâncias em que conheceu José António dos Santos. "Não através da direção do Benfica, mas através de uma instituição bancária com sede em Londres com quem discuto regularmente oportunidades de investimento, nomeadamente na indústria do desporto".

O norte-americano começa por dizer no comunicado que "à luz das notícias conhecidas nos últimos dias", quer partilhar e clarificar os seus "interesses ao envolver-se com o vosso amado clube".

Textor diz-se um fã de futebol, que o Benfica é "o gigante adormecido do futebol mundial" e que é e continuará a ser o clube do povo.

O texto de John Textor surge depois de esta segunda-feira de manhã a CMVM ter suspendido a negociação de ações do Benfica por suspeita de "irregularidades" e duas horas depois ter levantado a suspensão.

John Texto, 55 anos, é dono de uma empresa que fez efeitos especiais para filmes como "Titanic" e "O Estranho Caso de Benjamin Button".