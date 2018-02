Pub

Blancos empatam com Levante após terem estado duas vezes na frente. Sorriso irónico de CR7 após substituição

Em oscilação a nível de resultados, o Real Madrid voltou a marcar passo na Liga espanhola, ao empatar no terreno do Levante (2-2) após ter estado por duas vezes em vantagem. Depois de ter vencido por categóricos 4-1 na visita ao Valência no fim de semana anterior, os merengues voltaram à capital da Comunidade Valenciana ceder dois pontos.

Com o trio BBC no onze, Sergio Ramos adiantou os (ainda) campeões espanhóis aos 11 minutos, mas viu o ex-avançado de Rio Ave e Moreirense, Emmanuel Boateng, empatar já no final da primeira parte (42").

Contudo, os momentos mais marcantes ficaram guardados para o fim. Primeiro, Isco voltou a dar vantagem aos blancos, aos 81 minutos. No minuto seguinte, Zinédine Zidane tirou Cristiano Ronaldo de campo após exibição pouco vistosa do madeirense, substituindo-o por Marco Asensio. O português reagiu à alteração com um tímido mas irónico sorriso, e já no banco de suplentes apercebeu-se de que estava a ser focado pelas câmaras de televisão e reprovou esse enfoque. "Não há razões. Olha para o jogo. Aponta a câmara para o jogo", disse o internacional luso para quem o filmava.

O que é certo é que as câmaras tinham razões para focar o que se passava no interior das quatro linhas, uma vez que o Levante restabeleceu o empate no minuto 89, por intermédio do reforço de inverno Giampaolo Pazzini.

A igualdade mantém o Real Madrid no 4.º lugar, com 39 pontos. Os três primeiros jogam hoje: o líder Barcelona (57 pontos) visita o vizinho Espanyol, enquanto o segundo classificado Atlético Madrid (46) e o terceiro Valência (40) disputam o jogo grande da jornada no Wanda Metropolitano.