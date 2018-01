Pub

O treinador do Real Madrid afirmou este sábado que o brasileiro "encanta todo o planeta do futebol", mas recusou-se a comentar o alegado interesse do seu clube no jogador que alinha no Paris Saint-Germain.

"Não falo de jogadores que não são meus. Dito isto, que é muito importante, digo que é um jogador que encanta todo o planeta do futebol. É um grande jogador", disse Zidane.

No início de agosto, Neymar protagonizou a transferência mais cara de sempre, ao trocar o FC Barcelona pelo Paris Saint-Germain, a troco de 222 milhões de euros.