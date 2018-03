Pub

O Caparica Primavera Surf Fest coroou seis campeões de provas da World Surf League num dia em que as ondas da Praia do Paraíso não desiludiram

O basco Imanol Yeregi e a francesa Justine Dupont venceram esta sexta-feira as principais provas do dia, o Caparica Pro, etapa do circuito mundial de qualificação nas categorias masculina e feminina, com Justine a acrescentar ainda o segundo lugar no Caparica Longboard Pro, numa repetição da performance de 2017, e numa cabal demonstração da versatilidade de uma surfista que domina o surf, o longboard e ainda faz "tow in" em ondas gigantes na Nazaré.

"Gosto muito deste evento pelo facto de ter aqui tantas modalidades, desde o bodyboard ao surf, ao longboard, SUP... é um evento espectacular e onde sempre me divirto muito. Quanto ao resto da época, ainda temos boas ondas, pelo vou fazer alguns eventos internacionais de surf e longboard e, basicamente...divertir-me", sintetizou Justine Dupont.

Já Imanol Yeregi, que derrotou o espanhol mais português do circuito mundial, Gony Zubizarreta (reside há anos na Ericeira e é competidor habitual no Nacional de Surf), também manifestou grande satisfação pela vitória.

"Gosto muito de competir aqui. O surf é bom, a comida é boa...sim, é isso, é quase como estar em casa, Agora vou fazer mais alguns QS, como aquele em Zarautz, de onde venho. Creio que já não vou a tempo de me qualificar para o Word Tour, mas quero competir e gozar o surf ao máximo", assumiu Imanol Yeregi.

No QS feminino, as esperanças nacionais soçobraram nas meias-finais, com Carol Henrique e Camilla Kemp com algum azar na escolha de ondas.

No Longboard, o francês Antoine Delpero levou a melhor sobre o inglês Ben Skinner, o uruguaio Julian Schweizer e o brasileiro Rodrigo Sphaeir, campeão do ano passado.

"Venho cá há vários anos e este campeonato está cada vez melhor e mais competitivo. Surfo em Portugal desde os meus 12 anos e adoro vir cá, pelo que ganhar aqui é sempre especial."

O melhor português no Caparica Longboard Pro foi João Gama, que se classificou na quinta posição. Um resultado encorajador para o surfista da Linha do Estoril, que procura a qualificação para o World Tour de Longboard:

"É sempre bom surfar com o "top 5" mundial, especialmente na Costa da Caparica. É um excelente resultado naquele que é o meu segundo QS do ano. Dei o meu melhor, foi uma grande aprendizagem e conquistar o quinto lugar ainda foi melhor."

O triunfo no Longboard feminino coube à havaiana Honolua Blomfeld, a campeã mundial em título, numa final em que teve pela frente a vice-campeã mundial em título, Chloe Calmon, em terceiro lugar.

"Soube há apenas alguns dias que ia acontecer esta prova aqui na Caparica, quando estava em Londres. Apanhei um avião para cá e ainda bem que o fiz. Acabei por encontrar aqui muitas caras conhecidas do circuito mundial e as ondas estavam ótimas, quase como em casa", contou a campeã havaiana.

Camila Costa, a finalista nacional

Coube à surfista das Caldas, Camila Costa, salvar a honra nacional com um lugar na final do Projunior europeu, classificando-se em quarto lugar.

"Foi bom. Em todos os heats consegui mostrar o meu surf, embora na final não tenha corrido tão bem. Mas foi uma boa experiência, não senti tanta pressão como na etapa de Espinho e chegar a uma final é sempre bastante positivo", concluiu a surfista de 17 anos.

A vencedora da prova feminina foi a israelita Anat Lelior, que também logrou o segundo lugar no QS feminino, assumindo-se como outra das figuras de destaque do Caparica Primavera Surf Fest 2018.

Amanhã a organização declarou "lay day" devido às condições climatéricas adversas, regressando a competição no domingo, dia final do CPSF" 2018, com o Nacional de SUP wave e o Nacional de SUP Race.

Resultados:

Caparica Pro (QS Masculino)

1- Imanol Yeregi (País Basco)

2- Gony Zubizarreta (Esp)

3- Ugo Robin (Fra)

4- Yael Pena (Esp)

Caparica Pro (QS Feminino)

1 - Justine Dupont (Fra)

2- Anat Lelior (Isr)

3 - Nadia Erostarbe (País Basco)

4 - Elie Turner (GB)

Caparica Longboard Pro (LQS Masculino)

1 - Antoine Delpero (Fra)

2- Ben Skinner (GB)

3 - Julian Schweizer (Urg)

4 - Rodrigo Sphaier (Bra)

Caparica Longboard Pro (LQS feminino)

1 - Honolua Blomfield (Haw)

2- Justine Dupont (Fra)

3- Chloe Calmon (Bra)

4 - Alice Lemoigne (Fra)

Caparica Junior Pro (Projunior masculino)

1 - Marco Mignot (Fra)

2- Tiago Carrique (Fra)

3- Thomas Debierre (Fra)

4-Erwan Blouin (Fra)



Caparica Junior Pro (Projunior Feminino)

1 - Anat Lelior (Isr)

2- M3lania Suarez Diaz (Esp)

3 - Nadia Erostarbe (País Basco)

4 - Camila Costa (POR)