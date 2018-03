Pub

Número dois do mundo criticou o público de Miami e diz que "ameaçaram de morte" o pai e a mãe

A tenista dinamarquesa Caroline Wozniacki, número dois do ranking mundial, criticou este sábado o comportamento do público durante o encontro com a porto-riquenha Monica Puig, da segunda eliminatória do torneio de Miami, nos Estados Unidos.

"Algumas pessoas que assistiram ao encontro nas bancadas ameaçaram de morte o meu pai e minha mãe e dirigiram-me insultos que não posso reproduzir", denunciou Wozniacki nas redes sociais, que foi derrotada por Puig, número 82 do mundo, pelos parciais de 0-6, 6-4 e 6-4.

A dinamarquesa dirigiu-se várias vezes ao árbitro nos seus jogos de serviço, reclamando contra o barulho feito pelo público, que é considerado um dos mais entusiastas e indisciplinados co circuito, em especial quando está a competir uma jogadora hispânica.

"Os responsáveis pela segurança observaram o que se passou sem agir. Espero que os dirigentes do torneio de Miami encarem esta situação com a seriedade que tem, porque foi um exemplo horrível para as gerações mais jovens", observou Wozniacki.