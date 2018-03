Pub

Triunfo por 3-1 sobre o Brighton

O Wolverhampton de Nuno Espírito Santo voltou este sábado a vencer no Championship, segunda divisão inglesa, batendo em casa o Brighton por 3-1.

Os comandados do treinador português continuam assim líderes do campeonato, com mais seis pontos que o Cardiff, que tem também um jogo a menos.

No embate contra o Brighton, Benik Afobe foi o grande destaque, ao apontar dois golos, sendo que o português Hélder Costa fez o primeiro golo da partida.