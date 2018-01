Pub

O Wolverhampton consolidou esta quarta-feira a liderança do Championship, ao vencer em casa o Brentford, por 3-0, em jogo da 26.ª jornada, com golos dos dois jogadores portugueses

Os comandados de Nuno Espírito Santo adiantaram-se no marcador com um golo de Ruben Neves, aos 57 minutos, dois minutos antes de o escocês Barry Douglas aumentar a vantagem, após uma assistência de Ivan Cavaleiro, saído do banco para o lugar de Hélder Costa.

O terceiro golo surgiu aos 80 minutos, por Diogo Jota, dando novo triunfo ao wolves, que passaram a ter 12 pontos de avanço sobre o segundo classificado, que é agora o Derby.