Equipa orientada por Nuno Espírito Santo perdeu este sábado em Londres por 0-2, em partida da 34.ª jornada da II liga inglesa. Ainda assim, wolves seguem tranquilos na liderança do campeonato

O Wolverhampton de Nuno Espírito Santo sofreu este sábado a quinta derrota no campeonato e o terceiro jogo consecutivo sem ganhar, ao perder no terreno do Fulham por 2-0, em partida da 34.ª da II liga inglesa.

Com os portugueses Hélder Costa e Ivan Cavaleiro no onze e Diogo Jota em campo a partir dos 63 minutos - Roderick ficou no banco, tal como Rui Fonte do lado adversário -, os wolves não trouxeram qualquer ponto de Londres.

Golos de Sessegnon (38 minutos) e Mitrovic (71') deram a vitória aos cottagers, que ocupam a quinta posição do Championship.