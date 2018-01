Pub

Emblema londrino em que atuam os portugueses José Fonte e Domingos Quina está em negociações com o Inter de Milão para a cedência do médio, escreve a RMC

De acordo com a RMC, o West Ham está interessado no empréstimo de João Mário, médio internacional português que está a sentir dificuldades para se impor no Inter de Milão.

Os hammers, orientados por David Moyes, já terão mesmo iniciado negociações com o emblema milanês, com o intuito de juntar o antigo centrocampista do Sporting aos compatriotas José Fonte e Domingos Quina.

A formação londrina ocupa o 10.º lugar na liga inglesa, com 25 pontos, mais cinco do que a primeira equipa da zona de despromoção.