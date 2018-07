Wenger diz que decisão de deixar o Arsenal não foi sua

O francês, de 68 anos, anunciou na semana passada que deixaria os 'gunners' no final da temporada, acrescentando que se sentia ofendido com os crescentes protestos dos adeptos, que prejudicam a imagem do clube.

Questionado durante a conferência de imprensa prévia ao jogo com os espanhóis do Atlético de Madrid, para a Liga Europa, sobre o motivo de sair um ano antes do final do contrato, Arsène Wenger disse que a escolha do momento não foi sua decisão. "De facto, não foi uma decisão minha", garantiu.

O treinador acrescentou que não tencionava reformar-se, para já, nem comprometer-se com outro clube enquanto estiver ligado ao Arsenal, abstendo-se, também, de dar parecer ou indicar o seu possível sucessor. "Sinceramente, não sei o que vou fazer. Vou descansar um pouco, mas continuarei a trabalhar, com toda a certeza", defendeu o treinador francês, que encara ainda a sua saída como uma forma de proteger a imagem do clube.