O holandês da Lotto-NL-Jumbo é o primeiro líder da 44.ª edição da Volta ao Algarve, depois de ter vencido esta segunda-feira ao sprint a etapa inaugural, que ligou Albufeira a Lagos, na distância de 192,6 quilómetros.

Na ponta final, Groenevegen bateu os franceses Arnaud Démare (FDJ) e Hugo Hofstetter, segundo e terceiro classificados, que terminaram com o mesmo tempo do vencedor, 4:47.58 horas.

A tirada ficou marcada por uma queda na parte final, que envolveu, entre outros, o português Tiago Machado (Katusha-Alpecin).

Na quarta-feira, a segunda etapa com 187,9 quilómetros, vai ligar Sagres à Foia, ponto mais alto do Algarve (900 m), onde a meta coincide com contagem de montanha de segunda categoria.