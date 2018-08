Volta a Portugal de 2018 terá prólogo inaugural em Setúbal

Setúbal sucede a Lisboa como ponto inaugural da Volta a Portugal, que vai passar pelo terceiro ano consecutivo pela cidade banhada pelo Sado.

Em 2016, Setúbal recebeu a penúltima etapa, ganha por Daniel Mestre (Efapel), e no último ano acolheu a primeira, com o espanhol Raul Alarcon (W52-FC Porto) a vestir aí a camisola amarela que não voltou a despir.

"É um enorme orgulho para Setúbal termos de novo a maior festa do ciclismo e do desporto nacional a percorrer as ruas da nossa cidade e do nosso concelho. Estamos certos do redobrado êxito de mais esta iniciativa e do seu acolhimento e apoio por toda a população, certos de que tudo faremos para manter presente em Setúbal por muitos anos a Volta a Portugal em bicicleta", disse a presidente da Câmara de Setúbal, Maria das Dores Meira.

Setúbal está ligada à Volta a Portugal desde a primeira edição, em 1927, e já recebeu 16 finais de etapas.