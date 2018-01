Vitória de Setúbal recebe Wallyson por empréstimo do Sporting

Pub

Emblema leonino oficializou esta terça-feira a cedência do médio brasileiro, que se torna o terceiro reforço de inverno dos sadinos.

É oficial: o Vitória de Setúbal vai receber Wallyson por empréstimo do Sporting. "A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com a Vitória Futebol Clube Futebol, SAD para o empréstimo do jogador Wallyson Mallmann até ao final da presente temporada", anunciou o emblema leonino, esta terça-feira, em comunicado divulgado no seu sítio oficial.

O médio brasileiro, de 23 anos, que evoluía no Sporting B, é o terceiro reforço de inverno do Vitória de Setúbal, depois de terem chegado ao Bonfim os defesas Yohann Tavares (ex-Bangkok United) e Nuno Reis (ex-Panathinaikos). Ambos já foram convocados para o próximo jogo da equipa treinada por José Couceiro, amanhã, em Chaves, para a 20.ª jornada da I Liga.

A cedência de Wallyson simboliza também o reatar de relações entre Sporting e Vitória de Setúbal (presidido por Vítor Hugo Valente, que sucedeu a Fernando Oliveira, em dezembro), após um conflito entre as direções de ambos os clubes na época passada.