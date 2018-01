Pub

Central brasileiro, que estava cedido pelo Cianorte, fica no emblema minhoto a título definitivo, com contrato até 2022.

O Vitória de Guimarães, da I Liga de futebol, oficializou esta terça-feira a permanência do defesa central Pedro Henrique até ao final da época 2021/22, tendo fixado uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros.

A nota publicada no sítio oficial dos vimaranenses indica que o central brasileiro, de 25 anos, um dos capitães da equipa treinada por Pedro Martins, oitava classificada da I Liga, passou a ser, com esta renovação, um dos "jogadores ligados ao clube a título definitivo".

O futebolista ingressou no emblema minhoto na época 2015/16, por empréstimo do Cianorte, do Brasil, e continuou a representar os vimaranenses por empréstimo do clube do estado do Paraná até ao presente mercado de inverno.

Confrontado com problemas físicos na pré-época e mais duas lesões durante a época, Pedro Henrique cumpriu, até agora, na época em curso, 15 jogos, com um golo apontado, depois de, em 2015/16, ter realizado 20 jogos oficiais, e, na época passada, 40.

