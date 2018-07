Vítor Pereira perde pela primeira vez na liga chinesa

Foi uma jornada negra para os treinadores portugueses na Super Liga chinesa. Este domingo, Vítor Pereira foi derrotado pela primeira vez no campeonato e Paulo Bento sofreu a primeira derrota caseira. No sábado, também Paulo Sousa tinha sofrido um duro desaire caseiro.

O Shanghai SIPG, equipa treinada por Vítor Pereira, caiu na visita ao Changchun Yatai (2-1), mas manteve a liderança da Super Liga chinesa, com 19 pontos - um de avanço sobre o Shandong Luneng. Dois golos de Odion Ighalo (14' e 69') derrotaram os red devils de Xangai, que apenas marcaram por Wu Lei (41').

Horas, também o Chongqing Lifan, de Lifan, foi derrotado, perdendo a invencibilidade caseira: a equipa orientada por Paulo Bento foi batida pelo Guangzhou R&F (Renatinho 39'). Já o Tianjin Quanjian, de Paulo Sousa, tinha sido goleado no sábado pelo Hebei China Fortune (0-3). Ezequiel Lavezzi (58' e 77') e Jin Yangyang (63') fizeram os golos.

Com estes resultados, Chongqing Lifan (8.º, 11 pontos) e Tianjijn Quanjian (13.º, 8) continuam longe do topo da classificação. O mesmo acontece, de resto, com as equipas onde jogam José Fonte (Dalian Yifang), Orlando Sá e Ricardo Vaz Tê (Henan Jianye), que também foram derrotadas, por Shanghai Shenhua (1-0) e Shandong Luneng (2-1), respetivamente. Enquanto o Henan Jianye é 14.º, com quatro pontos, um acima da linha de água, o Dalian Yifang continua em 16.º e último lugar (três pontos), ainda sem qualquer vitória.