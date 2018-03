Pub

O Shanghai SIPG, comandado pelo português Vítor Pereira, lidera a liga chinesa de futebol após duas jornadas, depois de hoje ter vencido o Shanghai Shenhua, por 2-0, enquanto Paulo Bento e Paulo Sousa sofreram as primeiras derrotas.

O brasileiro Hulk, aos 27 minutos, e Lu Wenjun, aos 53, marcaram os golos da vitória 'forasteira' do Shanghai SIPG, que soma seis pontos e lidera a prova em igualdade com o Shandong Luneng e o Guangzhou R&F, as outras duas equipas só com vitórias.

A jogar em casa, o Shandong Luneng impôs a primeira derrota à equipa treinada por Paulo Bento, o Chongqing Lifan, vencendo por 2-0, com tentos do brasileiro Diergo Tardelli (13) e do italiano Graziano Pelle (65).

O Tianjin Quanjin, de Paulo Sousa, também sofreu o primeiro desaire no campeonato, perdendo em casa com o Beijing Renhe, por 2-1. Chu Jinzhao, na própria baliza (42), e Yongjing Cao (48) fizeram os golos dos visitantes, enquanto o brasileiro Pato reduziu já nos descontos (90+3).

A equipa de Sousa segue no quinto lugar, com três pontos, tantos quantos tem o conjunto de Paulo Bento, que ocupa o oitavo posto.