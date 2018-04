Pub

O Shanghai SIPG, de Vítor Pereira, continua 100% vitorioso na Superliga chinesa, após ter batido este domingo fora o Henan Jianye (2-1), num jogo que venceu mesmo reduzido a dez jogadores.

O antigo treinador campeão pelo FC Porto viu a sua equipa adiantar-se no marcador com golos de Wang Shenchao, aos 36 minutos, e do brasileiro Elkeson, aos 39, mas o Henan Jianye ainda marcou por Ma Xingyu, aos 45+1.

O Shanghai SIPG conseguiu segurar a vitória, mesmo após a expulsão, com cartão vermelho direto, de Zhang Yi, aos 71 minutos.

A equipa lidera o campeonato com 15 pontos, mais três do que o Guangzhou Evergrande, segundo classificado, e três em relação a Beijing Guoan, terceiro, e ao Shanghai Shenhua, quarto.

Também este domingo, o Tianjin Quanjian, treinado por Paulo Sousa, teve importante vitória, a segunda no campeonato, ao triunfar na visita ao Ghizhou Zhicheng, num jogo em que Wang Jie fez o único golo do encontro, aos 27 minutos.

A vitória permitiu à equipa de Paulo Sousa subir ao 10.º lugar, com seis pontos, saindo da zona mais baixa da tabela.