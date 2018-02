Pub

Treinador dos algarvios analisou a visita deste domingo do FC Porto ao terreno do Portimonense, que terminou com vitória azul e branca por 5-1, em partida da 24.ª jornada da I Liga

Vítor Oliveira, treinador do Portimonense, mostrou-se este domingo cabisbaixo com a pesada derrota com o FC Porto, por 5-1, revelando, ainda assim, esperança para o que falta do campeonato.

"O FC Porto é uma equipa muito forte. O resultado foi muito duro, mas mais por mérito do FC Porto do que demérito nosso. Resolveram o jogo na primeira parte, altura em que não demos réplica ao FC Porto", começou por dizer o treinador, revelando confiança para as próximas partidas.

"Sabemos que não estivemos bem, temos de pedir desculpas aos adeptos, mas estamos preparados para uma reta final de campeonato muito competitiva", salientou.