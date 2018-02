Pub

Responsável do clube espanhol deu o exemplo do português e de outro jogador da equipa. Conta ainda que o português arranjou amigos que lhe pediram dinheiro

José Manuel Llaneza, vice-presidente do Villarreal, deu esta terça-feira o exemplo de Rúben Semedo como um modelo a não seguir pelos mais jovens.

Numa iniciativa organizada pela imprensa desportiva da região do clube do português, o responsável frisou que se "deve dizer às crianças que podem ser Trigueros ou Semedo".

"Semedo era uma criança como eles, que em Portugal tinha os seus problemas e ganhava pouco dinheiro. Aqui ganhava muito mais dinheiro e encontrou amigos que o aconselharam a comprar o melhor Mercedes e a dar-lhes dinheiro, que depois devolveriam a 200%, mais outras coisas que não sei se devo dizer", disse o vice do submarino amarelo, segundo o AS.

"Acredito que se deve explicar às crianças que podem ser como Trigueros, que tem estudos e uma carreira, ou podem ser Semedo", afirmou, aludindo a Manu Trigueros, jogador do Villarreal.

Tribunal arquiva uma das queixas ao jogador

Foi noticiado esta terça-feira que Rúben Semedo chegou a acordo com um dos denunciantes para o arquivamento da acusação de amaça e maus-tratos que tinha pendente, informou esta terça-feira o Tribunal Superior de Justiça da Comunidade Valenciana, através do Twitter da entidade. "Os prejudicados apresentaram duas cartas a conceder o perdão ao jogador do Villarreal e renunciaram a continuar com o procedimento judicial. O perdão das vítimas extingue a responsabilidade penal", pode ler-se no comunicado.

Esta notícia surge uma semana depois de o defesa português ter sido acusado de tentativa de homicídio, lesões, ameaças, sequestro, roubo violento e posse ilegal de armas.

Recorde-se que, a 23 de fevereiro, o Villarreal anunciou que suspendeu o trabalho e o salário do internacional sub-21 por Portugal, "após crimes graves imputados pela juíza do Julgado Número 6 de Llíria".

Com Lusa