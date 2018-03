Pub

Vettel segurou os ataques de Hamilton para somar a 48.ª vitória da carreira

O alemão Sebastian Vettel (Ferrari) venceu hoje o Grande Prémio da Austrália, prova inaugural do Mundial de Fórmula 1, beneficiando da entrada do 'safety car' quando liderava a corrida. Depois de ter partido da segunda posição da grelha, Vettel sentiu algumas dificuldades na primeira parte da corrida e viu o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), campeão do mundo, e o finlandês Kimi Raikkonen (Ferrari) afastarem-se.

Contudo, quando parecia não ter capacidade para lutar pelo triunfo, Vettel foi bafejado pela sorte, com a entrada do 'safety car' virtual, quando liderava a corrida, após a desistência do francês Romain Grosjean (Haas), que deixou o seu monolugar numa zona perigosa, depois de regressar à pista com um pneu mal apertado.

O alemão, quatro vezes campeão mundial, trocou de pneus nessa altura -- algo que os seus mais diretos perseguidores já tinham feito -- e acabou por sair na frente da corrida. "Não estivemos no ponto durante o fim de semana, mas esta vitória oferece-nos um bom começo. Tivemos um pouco de sorte com a altura em que o 'safety car' entrou", assumiu Vettel, que admitiu que teve "dificuldades na primeira parte da corrida".

Na frente, Vettel segurou os ataques de Hamilton para somar a 48.ª vitória da carreira -- quarta em Albert Park, em Melbourne -- e a 230.ª da Ferrari.

O alemão terminou as 58 voltas em 1:29.33,283 horas, menos 5,036 segundos do que Hamilton e 6,309 do que Raikonnen.

No final da corrida, Hamilton, que partiu da 'pole position' mostrou-se "incrédulo" com a forma como perdeu este grande prémio, tendo mesmo questionado a sua equipa se tinha havido algum erro de cálculo que permitiu que Vettel saísse à frente após a paragem para trocar pneus.

O segundo Grande Prémio da temporada disputa-se em 08 de abril, no Bahrein.

